2019-07-05T09:46:21+03:00
Общество

В Мичуринске за 5 миллионов рублей установят 52 видеокамеры в местах массового пребывания людей

Конкурсные процедуры уже завершены
Ирина БУРЯКОВА
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Сейчас охранять безопасность горожан в городе Мичуринске Тамбовской области стражам порядка помогают 107 установленных видеокамер. На 52 штуки планируется увеличить количество камер видеонаблюдения уже в этом году.

- Список контролируемых правоохранительными органами городских зон вырастет в разы. Покупка и монтаж оборудования обойдется в 5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Конкурсные процедуры уже завершены. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам.

Новые видеокамеры будут установлены в местах массового скопления людей, а также на оживленных городских магистралях (на Липецком шоссе, улицах Лаврова, Интернациональной, Советской, Гоголевской, Герасимова и других). В списке - 27 улиц и общественных территорий.

- Информационная система для сбора, обработки и хранения видеозаписей с камер является отличным инструментом в профилактике, выявлении и раскрытии преступлений. Это крайне важно в обеспечении безопасности и повышении качества жизни населения города, - отмечает глава Мичуринска Максим Харников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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