В Тамбовской области под следствие попал сотрудник МЧС и директор коммерческой фирмы

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-05T09:27:36+03:00

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В Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы по монтажу и ремонту средств пожарной безопасности. Его подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника). Также под следствием за возможное покушение на посредничество во взяточничестве оказался сотрудник территориального отдела ГУ МЧС России.

По версии следствия, в июне этого года в одной из организаций города Мичуринска представитель областного управления МЧС России проводил плановую выездную проверку соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности. Контролер выявил в организации ряд нарушений. Испугавшись, что фирму лишат лицензии, директор встретился со своим знакомым (сотрудником территориального отдела ГУ МЧС России) и отдал ему 50 тысяч рублей для передачи проверяющему в качестве взятки за невключение в акт о результатах проведенной проверки выявленных серьезных нарушений, и еще 10 тысяч рублей лично ему – в качестве вознаграждения за посредничество во взяточничестве.

- Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось, так как проверяющий - представитель областного управления МЧС России, отказался от получения незаконного денежного вознаграждения. Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена при участии сотрудников ГУ СБ МЧС России и ФСБ России по Тамбовской области, -рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU