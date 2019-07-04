Полицейские разыскали троих жителей Тамбовщины, подозреваемых в серийных хищениях

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-04T18:02:39+03:00

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Тамбовские стражи порядка разыскали подозреваемых в краже моторной лодки, принадлежащей руководителю сельхозкооператива в селе Чащино Мучкапского района. Ими оказались трое жителей города Уварово - 26-летний, 19-летний и 18-летний.

- Два года назад, в августе, "моторка" была похищена у владельца, когда тот припарковал ее в собственном домовладении на берегу реки Вороны. Злоумышленники перебили цепь с замком, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции выяснили, что это не первый криминальный эпизод на счету преступной троицы. Так, в ноябре прошлого года в районном поселке Мучкапский они украли прицепное устройство для посадки деревьев, которое находится в собственности Уваровского лесхоза.

- Похищенное не изъято. Мотор продали, а металлоизделие было сдано ими в пункт приема с целью получения незаконной прибыли. Преступные действия подозреваемых задокументированы. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности, а один из них находится в местах лишения свободы, - отметили в полиции. - Фигурантам инкриминировано еще два эпизода, связанных с хищениями на складах предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU