В Тамбовском районе дети задыхались канализационными стоками

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-04T17:21:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тамбовского района пожаловались Уполномоченному по правам ребенка в Тамбовской области Евгению Тамбожнику на нарушение прав детей, которые живут на улице Герасимова, в микрорайоне Слобода деревни Крутые Выселки.

Дело в том, что по этой улице проходит канализация, стоки из которой выливаются рядом с жилыми домами. Дышать зловонием приходится, в том числе маленьким детям. Люди обратились к детскому омбудсмену за помощью.

По обращению Евгения Таможника в региональном Управлении Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой жалоба подтвердилась. По ее результатам в отношении администрации Тамбовского района возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.4. КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой Тамбовского района внесено представление в Комсомольский сельский совет по факту непринятия мер по откачке канализационных стоков вблизи жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU