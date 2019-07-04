Тамбовская автотранспортная фирма обманула государство на 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-04T18:10:23+03:00

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ - по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности организации, занимающейся продажей и обслуживанием автотранспортных средств.

По версии следствия, в период с января 2014 года по июль 2017 года устанавливаемые в настоящее время лица умышленно включали в декларации по НДС и налогу на прибыль организации за 2014-2016 годы заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими юридическими лицами по обслуживанию автомобилей (проклейке обивки дверей и панелей приборов, полировке кузова, внутренней шумоизоляции и т.п.). Таким образом, представив данные декларации в налоговый орган, они уклонились от уплаты НДС за указанные периоды на сумму более 36 миллионов рублей.

- Преступление выявлено сотрудниками регионального УМВД. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления, а также причастных к его совершению лиц, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU