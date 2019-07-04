Тамбовские росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице
Они оказали ей первую помощь и отвезли в больницу
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Сотрудники отделения вневедомственной охраны по Сосновскому району, старший сержант полиции Дмитрий Заусалин и прапорщик полиции Павел Половинкин во время патрулирования улиц заметили пожилую женщину, которая почувствовала себя плохо.
Росгвардейцы оказали пенсионерке доврачебную помощь и доставили ее в медицинское учреждению. После госпитализации 82-летняя женщина обратилась в отдел полиции с просьбой передать благодарность сотрудникам, которые не прошли мимо.
ИСТОЧНИК KP.RU