Тамбовские росгвардейцы помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-04T17:38:25+03:00

Они оказали ей первую помощь и отвезли в больницу

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Сотрудники отделения вневедомственной охраны по Сосновскому району, старший сержант полиции Дмитрий Заусалин и прапорщик полиции Павел Половинкин во время патрулирования улиц заметили пожилую женщину, которая почувствовала себя плохо.

Росгвардейцы оказали пенсионерке доврачебную помощь и доставили ее в медицинское учреждению. После госпитализации 82-летняя женщина обратилась в отдел полиции с просьбой передать благодарность сотрудникам, которые не прошли мимо.

ИСТОЧНИК KP.RU