2019-07-04T16:29:23+03:00
Общество

Жителей Тамбовской области приглашают на вкусный фестиваль «Вишневарово»

Яркий праздник пройдет в городе Уварово
Ксения АЛЕШИНА
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Праздник вишневого изобилия состоится 12 и 13 июляПраздник вишневого изобилия состоится 12 и 13 июля
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Фестиваль «Вишневарово», который состоится в Уварове 12 и 13 июля, стал визитной карточкой не только города, но и ярким брендом всей Тамбовской области. Недавно он вошел в топ-10 лучших гастрономических праздников страны.

Гости праздника смогут отведать изделия с вишней, а также попробовать свои силы в их приготовлении, приняв участие в мастер-классах и конкурсах. Главным блюдом фестиваля станет вишневое варенье. Кроме того, пройдет конкурс на лучшее лакомство «Бабушкино вишневое варенье».

- Помимо гастрономического «вишневого великолепия» жителей и гостей города ждет насыщенная концертными выступлениями, вишневыми соревнованиями и конкурсами программа двухдневного и самого сладкого фестиваля лета, - сообщает пресс-служба администрации города Уварово.

Фото: пресс-служба администрации города Уварово

ИСТОЧНИК KP.RU

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