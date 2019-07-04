Жителей Тамбовской области приглашают на вкусный фестиваль «Вишневарово»
Фестиваль «Вишневарово», который состоится в Уварове 12 и 13 июля, стал визитной карточкой не только города, но и ярким брендом всей Тамбовской области. Недавно он вошел в топ-10 лучших гастрономических праздников страны.
Гости праздника смогут отведать изделия с вишней, а также попробовать свои силы в их приготовлении, приняв участие в мастер-классах и конкурсах. Главным блюдом фестиваля станет вишневое варенье. Кроме того, пройдет конкурс на лучшее лакомство «Бабушкино вишневое варенье».
- Помимо гастрономического «вишневого великолепия» жителей и гостей города ждет насыщенная концертными выступлениями, вишневыми соревнованиями и конкурсами программа двухдневного и самого сладкого фестиваля лета, - сообщает пресс-служба администрации города Уварово.
Фото: пресс-служба администрации города Уварово
ИСТОЧНИК KP.RU