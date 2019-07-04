В Тамбовском районе мужчина сорвал с шеи прохожего золотую цепочку
В поселке Строитель Тамбовского района 2 июля около половины пятого утра возле одного из домов к 36-летнему мужчине подошел неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего убежал.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей, а также изъяли запись с ближайшей к месту грабежа камеры видеонаблюдения. При просмотре видеоматериала было составлено описание предполагаемого преступника.
В ходе розыска был задержан 31-летний житель села Авдеевка. Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Выяснилось, что он сдал в ломбард похищенную цепочку, а деньги потратил.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU