2019-07-04T16:01:53+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе мужчина сорвал с шеи прохожего золотую цепочку

Злоумышленник сдал ювелирное украшение в ломбард
Ксения АЛЕШИНА
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В поселке Строитель Тамбовского района 2 июля около половины пятого утра возле одного из домов к 36-летнему мужчине подошел неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего убежал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей, а также изъяли запись с ближайшей к месту грабежа камеры видеонаблюдения. При просмотре видеоматериала было составлено описание предполагаемого преступника.

В ходе розыска был задержан 31-летний житель села Авдеевка. Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Выяснилось, что он сдал в ломбард похищенную цепочку, а деньги потратил.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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