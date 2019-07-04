2019-07-04T15:01:25+03:00
Общество

На Набережной в Тамбове вновь забили речные фонтаны

Вечером они будут радовать глаз отдыхающих красочной подсветкой
Ксения АЛЕШИНА
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Речные фонтаны «Веер» и «Павлиний хвост» вернулись на свои местаРечные фонтаны «Веер» и «Павлиний хвост» вернулись на свои местаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове на канал Цны вернулись речные фонтаны «Веер» и «Павлиний хвост». Традиционно они работают до Покровской ярмарки, правда в прошлом году их пришлось убрать в августе. Это было связано с тем, что фонтан «Веер» вывели из строя неизвестные лица.

В ремонте также нуждался «Павлиний хвост». Фонтан неоднократно таранили катера, в связи с чем высота конструкции уменьшилась с 10 до 4 метров, а часть элементов вовсе была разворована.

Оба фонтана к началу весенне-летнего сезона отремонтировали работники Дирекции благоустройства и озеленения. Однако их установку изначально пришлось перенести из-за работ на плотине, и начать их установку после их окончания.

- Хочу обратиться к владельцам катеров и лодок. Я вас очень прошу бережно относится к речным фонтанам, ведь они являются настоящим украшением Набережной. Не катайтесь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время, соблюдайте скоростной режим. Относитесь с уважением к труду людей, которые каждый день делают областной центр уютным и ухоженным, ведь это все для вашего блага, - говорит начальник службы по содержанию фонтанов Сергей Карташов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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