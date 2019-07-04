2019-07-04T15:31:20+03:00
Происшествия

Тамбовчанка предстанет перед судом за убийство сожителя

Женщина ударила возлюбленного ножом в грудь
Ксения АЛЕШИНА
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Прокурором Советского района города Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовное делу об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Перед судом предстанет 42-летняя местная жительница, которая зарезала гражданского супруга. Тело 35-летнего мужчины было найдено в доме по улице Авиационной 21 апреля текущего года.

Установлено, что обвиняемая вместе с сожителем распивала спиртные напитки у себя дома. Во время застолья они поругались, и мужчина несколько раз ударил ее руками по лицу. Региональное СУ СК РФ сообщает, что конфликт случился из-за того, что сожитель мешал смотреть женщине телевизор. По информации пресс-службы прокуратуры по Тамбовской области, получив колото-резаное ранение с повреждением сердца, мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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