Нетрезвый водитель пытался подкупить тамбовского автоинспектора
В Жердевском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».
По версии следствия, 1 июля текущего года сотрудники ГИБДД ОМВД России по Жердевскому району остановили отечественную легковушку, которой управлял мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Находясь в патрульном автомобиле, водитель предложил автоинспектору не составлять в отношении него административный материал и положил ему в бардачок 35 тысяч рублей в качестве «благодарности».
Довести преступный умысел до конца нарушителю не удалось. Сотрудник ГИБДД деньги не взял и сообщил о склонении его к коррупционному преступлению в дежурную часть.
- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU