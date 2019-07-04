Нетрезвый водитель пытался подкупить тамбовского автоинспектора

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-04T14:01:36+03:00

Мужчина положил в бардачок машины полицейского 35 тысяч рублей, однако страж порядка деньги не взял

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В Жердевском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, 1 июля текущего года сотрудники ГИБДД ОМВД России по Жердевскому району остановили отечественную легковушку, которой управлял мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Находясь в патрульном автомобиле, водитель предложил автоинспектору не составлять в отношении него административный материал и положил ему в бардачок 35 тысяч рублей в качестве «благодарности».

Довести преступный умысел до конца нарушителю не удалось. Сотрудник ГИБДД деньги не взял и сообщил о склонении его к коррупционному преступлению в дежурную часть.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU