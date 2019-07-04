2019-07-04T12:58:58+03:00
Здоровье

Более 100 млн рублей выделили сосудистым центрам Тамбовщины на покупку оборудования

Его получат больницы Мичуринска, Моршанска и Уварово
Ксения АЛЕШИНА
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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на Тамбовщине реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который предусматривает дооснащение регионального сосудистого центра областной больницы и первичных сосудистых отделений в Мичуринске, Моршанске и Уварово.

В 2019 году сосудистым центрам выделили свыше 101 миллиона рублей на покупку 60 единиц медицинского оборудования для диагностики и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе УЗИ-аппаратов, тренажеров с биологически обратной связью, аппаратов для роботизированной терапии и искусственной вентиляции легких. Известно, что контракты на сегодняшний день уже заключены и поставка оборудования началась.

- Болезни системы кровообращения являются одной из главных причин смертности, поэтому не случайно борьба с ними считается одним из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Чтобы улучшить ситуацию принимаются различные меры. Нужны подготовленные кадры, новая идеология оказания медицинской помощи, развитие профилактики, как основного звена оказания медицинской помощи, совершенствование специализированной медицинской помощи, развитие реабилитации, о чем часто идет речь, но пока в нашем регионе эта задача не решена, - говорит заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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