2019-07-04T12:16:14+03:00
Общество

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России

Программа получила пять наград на ежегодном вручении премии Loyalty Awards Russia
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Эта премия выявляет лучших профессионалов рынка маркетинга лояльности России и стран СНГ. Ее организаторы — сообщество специалистов в области маркетинга, информационных технологий и инноваций (RuMarTech) и отраслевой специализированный портал «Библиотека лояльности».

Премия вручается в 25 номинациях, связанных как с банковской, так и с ритейлерской лояльностью.

Всего на конкурс в этом году было подано 132 проекта от 92 различных компаний. Среди участников в номинациях, связанных с финансами, были Почта Банк, МТС Банк, Банк Открытие.

«Спасибо от Сбербанка» получила Гран-при Loyalty Awards Russia за реализацию проекта «Уровни привилегий». Обладателем этой награды бонусная программа стала во второй раз.

Также «Спасибо от Сбербанка» получила премии в номинациях «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» и «Лучшая коалиционная программа лояльности». Проект «Империя Спасибо» был отмечен как «Геймификация года — лучшая программа лояльности с использованием игровых техник». Роман Синенко, директор по маркетингу программы был отмечен в номинации «Профессионал года».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области за любительскую рыбалку незаконно брали деньги
Более 100 млн рублей выделили сосудистым центрам Тамбовщины на покупку оборудования
Люки на проезжей части в Тамбове обещают привести в нормативное состояние
Почти 400 жителей Тамбовщины с начала года стали жертвами мошенников
В аварии на Тамбовщине пострадали 13-летний мотоциклист и его 14-летний пассажир
В Тамбове из-за выпускного вечера Державинцев ограничат движение
В Тамбовской области женщина перевернулась на иномарке
Тамбовская акушерка заняла второе место на Всероссийском конкурсе
Тамбовские ритуальщики заманивали клиентов бесплатными похоронами
В августе в Тамбове начнут ремонтировать дорожное полотно по улице Пятницкой
Тамбовский «Чернозем» вошел в пятерку лучших фестивалей страны
В Тамбовской области открылась выставка лилий
В Тамбове возле Пенсионного фонда прохожий провалился в канализационный люк