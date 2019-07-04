Почти 400 жителей Тамбовщины с начала года стали жертвами мошенников

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-04T12:04:03+03:00

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С начала 2019 года 382 жителя Тамбовской области пострадали от действий мошенников. В большинстве своем, аферисты пользуются бесконтактным способом совершения преступлений, находясь в другом российском регионе, далеко от места проживания потерпевших.

Еще один способ мошенничества - обман людей, разместивших объявление в Интернете. Так, жительница Тамбовского района обманула пять жителей различных регионов России, обещая выслать предметы одежды по низким ценам. Получав от них деньги за товар, женщина вносила своих покупателей в «черный список» и после этого пропадала. Стражи порядка задержали мошенницу на территории Уметского района, в отношении нее возбужден ряд уголовных дел.

39-летняя жительница города Жердевка лишилась 15 тысяч рублей, предоставив мошеннику ему коды доступа к своей банковской карте. Неизвестный мужчина по телефону рассказал, что неизвестны пытается оплатить Интернет-покупки с ее банковской карты и для пресечения этих действий ему необходимо знать пин-код карты.

Сообщив код, с карты женщины списались все деньги. Поняв, что стала жертвой афериста обратилась в полицию. В настоящее время стражи порядка устанавливают номера телефонов, с которых звонил мошенник, а также карту, куда перечислены похищенные деньги.

- Для пресечения подобных преступлений участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы полиции, других подразделений проводят огромную профилактическую работу на улицах, в общественных местах, по месту жительства и работы граждан. Полицейские раздают красочные листовки, в которых указываются способы совершения мошенничества и как им противостоять. Кроме того, полицейские оставляют визитные карточки с номерами телефонов, по которым можно сообщить о попытке совершения мошенничества, получить консультацию сотрудника правоохранительных органов или сообщить об уже совершенном преступлении. От быстроты сообщения зависит раскрытие мошенничества и возврат похищенных денежных средств, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU