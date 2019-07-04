2019-07-04T11:46:28+03:00
Происшествия

В аварии на Тамбовщине пострадали 13-летний мотоциклист и его 14-летний пассажир

Молодых людей с места ДТП увезли на машине скорой помощи в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП случилось в Мичуринском районеДТП случилось в Мичуринском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В районе дома №11 села Стаево Мичуринского района вчера, 3 июля, около восьми часов вечера произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Автомобиль «Geely Emgrand», за рулем которого находилась 32-летняя женщина, при повороте налево столкнулся с мотоциклом «Рейсер». Двухколесным транспортом управлял 13-летний юноша.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП мотоциклист и его 14-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

За рулем иномарки находилась женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За рулем иномарки находилась женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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