2019-07-04T10:20:59+03:00
Общество

Тамбовские ритуальщики заманивали клиентов бесплатными похоронами

Затраты на погребение ветеранов и военных компенсируют в любом случае, но об этом в рекламе не было ни слова
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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1 июля этого года Тамбовское УФАС России выдало предупреждение ООО «Тамбовская ритуальная компания» о прекращении признаков недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг. Поводом для выдачи предупреждения послужило заявление индивидуального предпринимателя. Выяснилось, что погребальная контора разместила на своем павильоне, расположенном в Тамбове на ул. Мичуринская, 191 «б», рекламу похоронных услуг, которая гласила: «Для участников ВОВ и военных похороны БЕСПЛАТНО!». По мнению антимонопольной службы, такое заявление является недостоверным. Дело в том, что расходы на погребение этих категорий берет на себя государство. При этом сначала родные платят за похороны, а потом в установленном порядке получают компенсацию.

- Реклама вводит потребителей в заблуждение относительно условий их предоставления, чем ООО «Тамбовская ритуальная компания» обеспечивает внеконкурентное преимущество при осуществлении коммерческой деятельности на рынке ритуальных услуг путем привлечения наибольшего количества клиентов и могут причинить убытки конкурентам, - пояснили в УФАС по Тамбовской области. – Такие действия ООО «Тамбовская ритуальная компания» содержат признаки недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен пунктом 4 статьи 14.2 и статьей 14.8 Закона о защите конкуренции.

Кроме того, оказалось, что реклама размещена на павильоне без разрешения городских властей. Антимонопольная служба обязала ритуальную компанию убрать недостоверную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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