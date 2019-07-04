2019-07-04T09:26:27+03:00
Звезды

Тамбовский «Чернозем» вошел в пятерку лучших фестивалей страны

Посетить это мероприятие рекомендуют 92% любителей рока
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В этом году фестиваль пройдет в Тамбове в пятый разВ этом году фестиваль пройдет в Тамбове в пятый разФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Рок-фестиваль «Чернозем», который в этом году пройдет на Тамбовщине в пятый раз, рекомендуют к посещению и зрители, и музыкальные критики. В очередном рейтинге самых ярких массовых российских фестивалей под открытым небом «Чернозем» вошел в пятерку лучших.

- Обзор главных open air-фестивалей России представил портал «НьюИнформ», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Авторы рейтинга обращают внимание на большое количество положительных отзывов о «Черноземе» от самих зрителей.

Известно, что на популярном портале отзывов, где пользователи делятся своими впечатлениями, 92% любителей рока рекомендует посетить тамбовский фестиваль. Ранее агентство ТурСтат также включило «Чернозем» в топ главных фестивалей страны. Напомним, #СамоеДушевноеСобытиеГода пройдет в Тамбове 9, 10 и 11 августа. Этот статус «Чернозем» подтверждает уже несколько лет. Здесь создается инфраструктура со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания. Это единственный фестиваль, где для гостей предусмотрены бесплатное место под палатку, парковка, питьевая вода, летний душ, чай и кофе для жителей палаточного лагеря и большая зона общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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