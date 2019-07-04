Тамбовский «Чернозем» вошел в пятерку лучших фестивалей страны

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-04T09:26:27+03:00

В этом году фестиваль пройдет в Тамбове в пятый раз Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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Рок-фестиваль «Чернозем», который в этом году пройдет на Тамбовщине в пятый раз, рекомендуют к посещению и зрители, и музыкальные критики. В очередном рейтинге самых ярких массовых российских фестивалей под открытым небом «Чернозем» вошел в пятерку лучших.

- Обзор главных open air-фестивалей России представил портал «НьюИнформ», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Авторы рейтинга обращают внимание на большое количество положительных отзывов о «Черноземе» от самих зрителей.

Известно, что на популярном портале отзывов, где пользователи делятся своими впечатлениями, 92% любителей рока рекомендует посетить тамбовский фестиваль. Ранее агентство ТурСтат также включило «Чернозем» в топ главных фестивалей страны. Напомним, #СамоеДушевноеСобытиеГода пройдет в Тамбове 9, 10 и 11 августа. Этот статус «Чернозем» подтверждает уже несколько лет. Здесь создается инфраструктура со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания. Это единственный фестиваль, где для гостей предусмотрены бесплатное место под палатку, парковка, питьевая вода, летний душ, чай и кофе для жителей палаточного лагеря и большая зона общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU