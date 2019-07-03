2019-07-03T17:32:32+03:00
Происшествия

В Тамбове возле Пенсионного фонда прохожий провалился в канализационный люк

Он был не закрыт крышкой
Ксения АЛЕШИНА
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Активисты ОНФ нашли два опасных люка у здания ПФР в областном центреАктивисты ОНФ нашли два опасных люка у здания ПФР в областном центре
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У здания Пенсионного фонда в Тамбове произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, на днях в открытый канализационный люк провалился человек. Прохожие вызвали ему скорую помощь.

В связи с этим региональное отделение ОНФ направило обращение в администрацию города Тамбова с просьбой принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке.

- В центре Тамбова на улице Базарной ведется дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У здания Пенсионного фонда на проезжей части мы увидели два опасных люка. Один из них не закрыт и при этом не огражден, другой прикрыт деформированной крышкой, которая может перевернуться при наступлении на нее, - говорит член регионального штаба ОНФ Сергей Попов.

Фото: региональное отделение ОНФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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