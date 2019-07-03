В Мичуринске новая школа примет учеников 1 сентября

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-03T17:06:41+03:00

Строительные работы подходят к концу, и уже в новом учебном году туда придут школьники Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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В Мичуринске практически завершено строительство «Школы научно-технологического центра имени И.В.Мичурина», рассчитанной более чем на 1,25 тысяч мест. Свои двери учебное заведение распахнет 1 сентября текущего года.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в настоящее время в наукограде ведутся работы по благоустройству прилегающей территории школы, где появится сад и участок для аграрных экспериментов. Кроме того, уже закуплено необходимое оборудование. Застройщиком стало Агентство ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области.

Напомним, что строительные работы ранее затянулись из-за выявленных нарушений со стороны субподрядной организации, отношения с которой пришлось разорвать, а также переделать уже готовые конструкции.

- Когда обнаружили, что в наружных панелях есть пустоты, губернатор потребовал их демонтировать и переустановить. Мы изучаем каждый сантиметр нового здания. Оно должно быть современным, удобным и, конечно, безопасным, - сказала заместители главы администрации области Наталья Астафьева в конце декабря прошлого года.

Новая мичуринская школа представляет собой трехэтажное здание, состоящее из восьми модулей с современными архитектурными, планировочными и дизайнерскими решениями. Общая площадь застройки составляет свыше 26 тысяч кв. м., что в 10 раз больше, чем типовая школа советского периода. У образовательного учреждения будет собственные котельная и спортивный городок, где расположатся теннисные корты и уличный тренажерный комплекс.

В восьми модулях, кроме классов, разместятся многофункциональный актовый зал на 400 мест, бассейн, зал для занятий бальными танцами (со штучным паркетом на полу) и отдельная зона для семинаров и диспутов.

- Основная идея новой школы по созданию максимально благоприятных условий для выбора каждым обучающимся собственной образовательной траектории найдет свое отражение в 1-4 классах - в школе открытий, в 5-7 классах - в школе самопознания, в 8-9 классах - в школе самоопределения, в 10-11 классах - в школе самореализации. Школа предоставит учащимся возможность выбора образовательных площадок, гибкого дополнительного образования для формирования лидеров, способных в будущем реализовывать проекты в сфере инновационных производств, территориального развития, - сообщает региональная администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU