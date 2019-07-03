2019-07-03T16:00:00+03:00
Происшествия

61-летнего тамбовчанина подозревают в жестокой расправе над собственной матерью

Тело пожилой женщины, зарубленной топором, нашли в яме с землей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Следователи регионального СКР разбираются в обстоятельствах гибели 83-летней пенсионерки в Рассказовском районе. Тело пожилой женщины с рублеными ранами головы нашли 2 июля, неподалеку от ее дома. По данному факту в Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении этого преступления сейчас подозревают 61-летнего сын погибшей. По версии следствия, 28 июня текущего года мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей пожилой матерью. Во время конфликта он схватил стоящий у стены топор и несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм пенсионерка сразу скончалась. Чтобы скрыть убийство, преступник перенес тело женщины в яму рядом с домом, накрыл его металлической емкостью и засыпал землей, после чего скрылся с места преступления. Только спустя несколько дней мужчина сам пришел в полиции и рассказал о случившемся.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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