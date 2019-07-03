В Мичуринске памятник воинам-интернационалистам ждет масштабный ремонт на 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-03T15:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый эскизный проект ремонта Мемориала воинов, погибших в Демократической республике Афганистан и Чеченской республике, Дагестане и Сирии, утвержден общественностью Мичуринска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

В обсуждении окончательного варианта проекта приняли участие глава Мичуринска Максим Харников, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», а также родители и вдовы погибших воинов.

- «Верны Родине и присяге» - такая надпись совсем скоро появится на панорамной стене, которая будет установлена в обновленном Мемориале. В этом году памятное место ожидает долгожданный масштабный ремонт, на который будет направлено порядка 5 миллионов рублей, - прокомментировали в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU