2019-07-03T15:31:12+03:00
Общество

В Мичуринске памятник воинам-интернационалистам ждет масштабный ремонт на 5 млн рублей

Окончательный вариант проекта утвержден
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Так будет выглядеть обновленный мемориалТак будет выглядеть обновленный мемориалФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Новый эскизный проект ремонта Мемориала воинов, погибших в Демократической республике Афганистан и Чеченской республике, Дагестане и Сирии, утвержден общественностью Мичуринска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

В обсуждении окончательного варианта проекта приняли участие глава Мичуринска Максим Харников, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», а также родители и вдовы погибших воинов.

- «Верны Родине и присяге» - такая надпись совсем скоро появится на панорамной стене, которая будет установлена в обновленном Мемориале. В этом году памятное место ожидает долгожданный масштабный ремонт, на который будет направлено порядка 5 миллионов рублей, - прокомментировали в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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