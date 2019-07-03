2019-07-03T14:40:58+03:00
Происшествия

В колонию Тамбова пытались провезти гашиш, марихуану и телефоны

Запрещенные вещества и предметы нашли в кузове грузовика, который должен был доставить их на территорию исправительного учреждения
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Правонарушители были задержаныПравонарушители были задержаныФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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В исправительной колонии №1, которая находится в Тамбове, предотвращена попытка доставки крупной партии наркотиков, а также мобильных телефонов и других запрещенных предметов.

Трое мужчин, прибыли на прилегающую территорию исправительного учреждения на грузовом автомобиле, в кузове которого находились две металлические станины к деревообрабатывающему станку для последующей транспортировки на производственный участок режимного объекта.

- В ходе досмотра и распила данных станин обнаружено и изъято четыре полимерных свертка с веществом растительного происхождения, пять полимерных свертков с веществом темно-коричневого цвета, один сверток с зарядным устройством и десять полимерных свертков с сотовыми телефонами в количестве 10 штук, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

Экспертиза показала, что данные вещества являются наркотическими: гашиш весом 293,6 гр. и марихуана весом 32,1 гр. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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