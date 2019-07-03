В колонию Тамбова пытались провезти гашиш, марихуану и телефоны
В исправительной колонии №1, которая находится в Тамбове, предотвращена попытка доставки крупной партии наркотиков, а также мобильных телефонов и других запрещенных предметов.
Трое мужчин, прибыли на прилегающую территорию исправительного учреждения на грузовом автомобиле, в кузове которого находились две металлические станины к деревообрабатывающему станку для последующей транспортировки на производственный участок режимного объекта.
- В ходе досмотра и распила данных станин обнаружено и изъято четыре полимерных свертка с веществом растительного происхождения, пять полимерных свертков с веществом темно-коричневого цвета, один сверток с зарядным устройством и десять полимерных свертков с сотовыми телефонами в количестве 10 штук, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.
Экспертиза показала, что данные вещества являются наркотическими: гашиш весом 293,6 гр. и марихуана весом 32,1 гр. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU