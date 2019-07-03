2019-07-03T15:00:39+03:00
Общество

4 из 110 опорных школ Российской академии наук заработают в Тамбове с 1 сентября

Три - на базе лицеев, одна - на базе гимназии
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 32-х регионах страны 1 сентября откроется 110 опорных школ Российской академии наук. Четыре таких опорных школ РАН, как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, заработают и в Тамбове - ориентированные на учеников 8-10 классов - на базе лицеев №6, №14, №29 и гимназии №12.

- Опорные школы Российской академии наук - наукоориентированные образовательные платформы, оснащенные современными научно-методическими комплексами и специализированным оборудованием, - отмечают в региональной администрации.

Сегодня в региональном управлении образования и науки состоялось совещание рабочей группы по реализации проекта «Опорные школы РАН» на территории области, на котором руководители будущих школ РАН презентовали направления и модели профильного обучения.

Так, модель школы РАН в 6-м лицее будет позиционировать себя как «Профильная школа»: естественнонаучный, технологический, социально-экономический профили, научные направления которых ориентированы на природопользование и защиту окружающей среды, мехатронику и робототехнику, а также экономику, финансы, управление. Такую же модель представил и лицей №14.

«Смешанная модель» школы РАН будет в гимназии №12 и 6-м лицее. Такие профили как гуманитарный, социально-экономический и углубленное изучение иностранного языка будут доступны для учеников этих школ.

А учащиеся 29 лицея погрузятся в информационно-технологический профиль и углубленное изучение иностранного языка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области открылась выставка лилий
В Тамбове возле Пенсионного фонда прохожий провалился в канализационный люк
В Мичуринске новая школа примет учеников 1 сентября
Несколько тамбовских библиотек получат гранты на реализацию своих проектов
61-летнего тамбовчанина подозревают в жестокой расправе над собственной матерью
В Мичуринске памятник воинам-интернационалистам ждет масштабный ремонт на 5 млн рублей
В колонию Тамбова пытались провезти гашиш, марихуану и телефоны
Здание, где репетирует знаменитая тамбовская «Ивушка», отремонтируют к концу года
Спортзалы в семи сельских школах Тамбовщины приведут в порядок за 18 млн рублей
19-летняя девушка пострадала в перевернувшемся авто под Тамбовом
В Тамбовской области мужчина серьезно покалечил подругу и получил условный срок
В Тамбовской области иномарка врезалась в такси: 2 человека ранены
Тамбовщина широко отметит День семьи, любви и верности
Тамбовские полицейские вернули владельцу угнанный «Хендай»
Тамбовскую молодежь приглашают в Крым на масштабный фестиваль искусств
В Тамбове столкнулись две иномарки: пострадал один из водителей
В Тамбове полицейские изъяли крупную партию поддельных сигарет и нелегального алкоголя
Тамбовское предприятие лишилось трактора из-за долгов по налогам и кредиту
Тамбовчанам покажут искусственные цветы, которые не отличить от настоящих
Тамбовчанин, развративший в Интернете 12 школьниц, получил 7 лет колонии
В Тамбове пройдут соревнования младенцев