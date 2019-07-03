4 из 110 опорных школ Российской академии наук заработают в Тамбове с 1 сентября

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-03T15:00:39+03:00

Три - на базе лицеев, одна - на базе гимназии

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В 32-х регионах страны 1 сентября откроется 110 опорных школ Российской академии наук. Четыре таких опорных школ РАН, как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, заработают и в Тамбове - ориентированные на учеников 8-10 классов - на базе лицеев №6, №14, №29 и гимназии №12.

- Опорные школы Российской академии наук - наукоориентированные образовательные платформы, оснащенные современными научно-методическими комплексами и специализированным оборудованием, - отмечают в региональной администрации.

Сегодня в региональном управлении образования и науки состоялось совещание рабочей группы по реализации проекта «Опорные школы РАН» на территории области, на котором руководители будущих школ РАН презентовали направления и модели профильного обучения.

Так, модель школы РАН в 6-м лицее будет позиционировать себя как «Профильная школа»: естественнонаучный, технологический, социально-экономический профили, научные направления которых ориентированы на природопользование и защиту окружающей среды, мехатронику и робототехнику, а также экономику, финансы, управление. Такую же модель представил и лицей №14.

«Смешанная модель» школы РАН будет в гимназии №12 и 6-м лицее. Такие профили как гуманитарный, социально-экономический и углубленное изучение иностранного языка будут доступны для учеников этих школ.

А учащиеся 29 лицея погрузятся в информационно-технологический профиль и углубленное изучение иностранного языка.

ИСТОЧНИК KP.RU