2019-07-03T14:17:54+03:00
Общество

Спортзалы в семи сельских школах Тамбовщины приведут в порядок за 18 млн рублей

Их преобразят в текущем году
Ксения АЛЕШИНА
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Спортзалы отремонтируют в рамках нацпроекта «Образование»Спортзалы отремонтируют в рамках нацпроекта «Образование»Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в семи сельских школ Тамбовской области в текущем году отремонтируют и обновят материально-техническую базу спортивных залов. На эти цели выделят 18,8 млн рублей.

Работы в спортзалах будут проводиться на базе Шпикуловского филиала Жердевской школы №2, Землянского филиала Инжавинской школы, Ленинский филиал Новопокровской школы, Ярославского филиала Никифоровской школы, Первомайской школы, Волчковской школы имени Героя Советского Союза Ф.А. Сорокина и филиала Покрово-Пригородной школы в селе Красносвободное.

- В обновленных спортивных блоках будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом, появится возможность расширить спектр реализуемых программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на базе школы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По информации регионального управления образования и науки, по проекту «Успех каждого ребенка» ежегодно планируется переоснащение не менее семи школ. К концу 2024 года материально-техническая база обновится не менее чем в 122 общеобразовательных организациях с общим охватом детей не менее 35 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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