19-летняя девушка пострадала в перевернувшемся авто под Тамбовом
Авария случилась в Тамбовском районе
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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2 июля в 12 часов дня на 6-м километре автодороги "Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка-Вердеревщино", проходящей по территории Тамбовского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «КИА СИД», девятнадцатилетняя девушка, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии девушка получила телесные повреждения. Ее доставили во вторую городскую больницу имени архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU