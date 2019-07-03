19-летняя девушка пострадала в перевернувшемся авто под Тамбовом

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-03T13:51:36+03:00

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2 июля в 12 часов дня на 6-м километре автодороги "Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка-Вердеревщино", проходящей по территории Тамбовского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «КИА СИД», девятнадцатилетняя девушка, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии девушка получила телесные повреждения. Ее доставили во вторую городскую больницу имени архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU