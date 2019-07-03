Тамбовщина широко отметит День семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-03T13:30:11+03:00

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День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февроньи — православных покровителей семьи и брака, канонизированных в 1547 году. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в Тамбовской области по случаю праздника состоится множество различных мероприятий.

Так, 6 июля вот уже в третий раз в Жердевском районе проведут областной фестиваль молодых семей «Семейный пикник». Гостей соберут в живописном месте — село Вязовое, которое славится своими достопримечательностями и культурными традициями.

«Семейный пикник» пройдет в формате интерактивного квеста, во время которого выберут «Лучшую семью региона». Кроме того, в рамках праздника состоится «Забег малышей» - маленький победитель будет награжден памятным подарком. В течение праздника будут функционировать несколько площадок: детская зона, батуты и аквагрим, гигантская раскраска, выставка рукоделия, семейная фотозона, фудкорт, полевая кухня. По окончании фестиваля участники соткут семейный ковер Тамбовской области.

В Никифоровском районе 7 июля состоится масштабный праздник «Гомзяковская ромашка». Участники соберутся на площади поселка Дмитриевка, которая превратится в театрализованную деревню. Там гостей будут ждать тематические дворы: цветочный, ремесленный, спортивный, музейный. На ярмарке гости праздника смогут приобрести сувениры, изделия ремесленников, текстиль, игрушки и продукты местных фермерских хозяйств. Организаторы рекомендуют гостям заранее подготовиться к посещению праздника и одеться во что-то ромашкововое, поскольку именно этот цветок является символом Дня семьи, любви и верности.

В селе Покрово-Пригородное День семьи, любви и верности отметят 5 июля. Гости праздника смогут поучаствовать в семейных конкурсах, один из которых — дефиле невест. Он пройдет в трех номинациях: «Невеста года», «Невеста-дебютантка», «Опять невеста».

Уже завтра, 4 июля, тамбовчане смогут узнать об истории праздника, о русских свадебных традициях и обрядах в Пушкинской библиотеке. Здесь для гостей организуют тематическую выставку, акцию «Гадание на ромашке», а также впервые запустят поэтический флешмоб «Поздравь любимого человека online».

ИСТОЧНИК KP.RU