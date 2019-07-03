2019-07-03T11:16:11+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись две иномарки: пострадал один из водителей

Авария случилась на Моршанском шоссе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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2 июля в 9 часов утра в Тамбове на Моршанском шоссе в районе дома №12 произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, по данным УГИБДД по Тамбовской области, водитель автомобиля «NISSAN NOTE», 58-летний мужчина, при совершении разворота допустил столкновение с автомобилем «FORD FIESTA», под управлением 22-летнего парня.

В результате этой аварии водитель автомобиля «FORD FIESTA» получил телесные повреждения. Его доставили во вторую городскую больницу имени архиепископа Луки.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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