В Тамбове столкнулись две иномарки: пострадал один из водителей
Авария случилась на Моршанском шоссе
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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2 июля в 9 часов утра в Тамбове на Моршанском шоссе в районе дома №12 произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, по данным УГИБДД по Тамбовской области, водитель автомобиля «NISSAN NOTE», 58-летний мужчина, при совершении разворота допустил столкновение с автомобилем «FORD FIESTA», под управлением 22-летнего парня.
В результате этой аварии водитель автомобиля «FORD FIESTA» получил телесные повреждения. Его доставили во вторую городскую больницу имени архиепископа Луки.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU