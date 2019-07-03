2019-07-03T12:01:34+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские вернули владельцу угнанный «Хендай»

Автомобиль оказался незапертым, чем и воспользовался злоумышленник
Ирина БУРЯКОВА
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2 июля в дежурную часть поступило сообщение от 46-летнего жителя села Воронцовка Сампурского района. Мужчина рассказал полицейским, что у него угнали автомобиль «Хендай».

Полицейские опросили свидетелей и приступили к розыску. Угнанную машину стражи порядка обнаружили в поселке Сатинка.

- За рулем оказался 27-летний житель села Воронцовка. Его доставили в отдел полиции и опросили, парень сознался в содеянном и рассказал, что увидел незапертую иномарку и решил прокатиться, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Автомобиль изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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