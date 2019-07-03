Тамбовские полицейские вернули владельцу угнанный «Хендай»
2 июля в дежурную часть поступило сообщение от 46-летнего жителя села Воронцовка Сампурского района. Мужчина рассказал полицейским, что у него угнали автомобиль «Хендай».
Полицейские опросили свидетелей и приступили к розыску. Угнанную машину стражи порядка обнаружили в поселке Сатинка.
- За рулем оказался 27-летний житель села Воронцовка. Его доставили в отдел полиции и опросили, парень сознался в содеянном и рассказал, что увидел незапертую иномарку и решил прокатиться, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Автомобиль изъяли и вернули законному владельцу.
В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU