В Тамбове полицейские изъяли крупную партию поддельных сигарет и нелегального алкоголя

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-03T10:49:49+03:00

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявили торговую точку в гаражном кооперативе города Тамбова, где реализовывалась контрафактная продукция.

Стражи порядка изъяли из незаконного оборота 1280 пачек контрафактных сигарет различных наименований без акцизных марок и 700 бутылок фальсифицированного алкоголя. Изъятая продукция была направлена на экспертизу.

- В настоящее время продолжается проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU