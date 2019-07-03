В Тамбове полицейские изъяли крупную партию поддельных сигарет и нелегального алкоголя
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявили торговую точку в гаражном кооперативе города Тамбова, где реализовывалась контрафактная продукция.
Стражи порядка изъяли из незаконного оборота 1280 пачек контрафактных сигарет различных наименований без акцизных марок и 700 бутылок фальсифицированного алкоголя. Изъятая продукция была направлена на экспертизу.
- В настоящее время продолжается проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU