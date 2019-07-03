2019-07-03T10:22:48+03:00
Общество

Тамбовское предприятие лишилось трактора из-за долгов по налогам и кредиту

Судебные приставы арестовали транспортное средство
Ксения АЛЕШИНА
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В Мордовском районе у предприятия образовалась задолженность в 290 тысяч рублей из-за неуплаты налоговых и кредитных платежей. В добровольный срок организация не выплатила долг.

Судебный пристав-исполнитель в ходе проведения проверки имущественного положения предприятия-должника произвел арест принадлежавшего ему трактора.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области, в случае не оплаты задолженности в 10-дневный срок, транспортное средство будет передано на реализацию в специализированную торгующую организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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