Тамбовское предприятие лишилось трактора из-за долгов по налогам и кредиту
Судебные приставы арестовали транспортное средство
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В Мордовском районе у предприятия образовалась задолженность в 290 тысяч рублей из-за неуплаты налоговых и кредитных платежей. В добровольный срок организация не выплатила долг.
Судебный пристав-исполнитель в ходе проведения проверки имущественного положения предприятия-должника произвел арест принадлежавшего ему трактора.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области, в случае не оплаты задолженности в 10-дневный срок, транспортное средство будет передано на реализацию в специализированную торгующую организацию.
ИСТОЧНИК KP.RU