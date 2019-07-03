Тамбовчанам покажут искусственные цветы, которые не отличить от настоящих

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-03T10:00:07+03:00

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5 июля в 10 часов Мичуринский литературно-музыкальный музей приглашает на открытие выставки «Рукотворные цветы Анжелики». Ее автор — талантливая мичуринская мастерица Анжелика Ремнева — представит свои работы, выполненные из фоамирана - уникального материала, который позволяет достичь поразительной естественности и сходства с оригиналом.

- Посетители выставки смогут убедиться, что представленные в экспозиции цветы действительно не отличить от настоящих, но они радуют своими красками и цветением в любое время года, - говорят организаторы выставки. - Помимо ярких эмоций и летнего настроения, каждый посетитель сможет приобрести понравившийся букет, который всегда будет вдохновлять своей неувядающей красотой.

ИСТОЧНИК KP.RU