2019-07-03T10:00:07+03:00
Звезды

Тамбовчанам покажут искусственные цветы, которые не отличить от настоящих

В Мичуринске пройдет выставка местной мастерицы Анжелики Ремневой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 июля в 10 часов Мичуринский литературно-музыкальный музей приглашает на открытие выставки «Рукотворные цветы Анжелики». Ее автор — талантливая мичуринская мастерица Анжелика Ремнева — представит свои работы, выполненные из фоамирана - уникального материала, который позволяет достичь поразительной естественности и сходства с оригиналом.

- Посетители выставки смогут убедиться, что представленные в экспозиции цветы действительно не отличить от настоящих, но они радуют своими красками и цветением в любое время года, - говорят организаторы выставки. - Помимо ярких эмоций и летнего настроения, каждый посетитель сможет приобрести понравившийся букет, который всегда будет вдохновлять своей неувядающей красотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчанин, развративший в Интернете 12 школьниц, получил 7 лет колонии
В Тамбове пройдут соревнования младенцев
В Тамбовской офтальмологической больнице отремонтируют отделение дневного стационара
Мичуринцы нашли останки красноармейцев во время поисковых работ
Тамбовчанину грозит штраф до полумиллиона рублей за "минирование" колбасного цеха
Пьяный тамбовчанин угнал иномарку
Тамбовский спортсмен Никита Ленчиков привез золотую медаль из Челябинска
Тамбовщина получит более 6,7 млн рублей на покупку модульных ФАПов
Тамбовчанин выиграл в лотерею почти 700 тысяч рублей
Дольщики еще одного тамбовского долгостроя получат квартиры
В Тамбове подросток вырвал сумку из рук женщины и убежал
7 июля Мичуринский парк культуры и отдыха отметит день рождения: детей ждет бесплатное мороженое
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
16 человек погибли в "пьяных" ДТП на Тамбовщине
Тамбовский наркодиспансер переехал в здание бывшего роддома
В Тамбовской области с взяточника требуют незаконно полученную 51 тысячу рублей
На Тамбовщине ограбили здание недействующей школы
Житель Тамбовщины пытался "подкупить" полицейского за 35 тысяч рублей
Тамбовские полицейские вернули автовладельцу похищенный «Айфон»
На ремонт тамбовских садиков потратят 20 миллионов рублей
В Тамбовской области мужчина подозревается в смерти двоюродного брата
Жительница Тамбовской области обманом взяла кредит на свою родственницу