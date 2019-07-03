Тамбовчанам покажут искусственные цветы, которые не отличить от настоящих
5 июля в 10 часов Мичуринский литературно-музыкальный музей приглашает на открытие выставки «Рукотворные цветы Анжелики». Ее автор — талантливая мичуринская мастерица Анжелика Ремнева — представит свои работы, выполненные из фоамирана - уникального материала, который позволяет достичь поразительной естественности и сходства с оригиналом.
- Посетители выставки смогут убедиться, что представленные в экспозиции цветы действительно не отличить от настоящих, но они радуют своими красками и цветением в любое время года, - говорят организаторы выставки. - Помимо ярких эмоций и летнего настроения, каждый посетитель сможет приобрести понравившийся букет, который всегда будет вдохновлять своей неувядающей красотой.
ИСТОЧНИК KP.RU