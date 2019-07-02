В Тамбовской офтальмологической больнице отремонтируют отделение дневного стационара

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-02T17:57:57+03:00

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В этом году в Тамбове отремонтируют дневной стационар офтальмологической больницы. Работы на сумму 5,8 миллионов рублей будут проведены за счет средств обязательного медицинского страхования.

- Ремонт включает общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы. Кроме того, предусмотрено оборудование мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья по программе «Доступная среда», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Окончание ремонта запланировано на сентябрь 2019 года. Ранее в лечебном учреждении провели ремонт 2-го офтальмологического отделения стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU