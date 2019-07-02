2019-07-02T17:57:57+03:00
Общество

В Тамбовской офтальмологической больнице отремонтируют отделение дневного стационара

Завершить работы обещают в сентябре
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Тамбовской областиФото: пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В этом году в Тамбове отремонтируют дневной стационар офтальмологической больницы. Работы на сумму 5,8 миллионов рублей будут проведены за счет средств обязательного медицинского страхования.

- Ремонт включает общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы. Кроме того, предусмотрено оборудование мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья по программе «Доступная среда», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Окончание ремонта запланировано на сентябрь 2019 года. Ранее в лечебном учреждении провели ремонт 2-го офтальмологического отделения стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове пройдут соревнования младенцев
Мичуринцы нашли останки красноармейцев во время поисковых работ
Тамбовчанину грозит штраф до полумиллиона рублей за "минирование" колбасного цеха
Пьяный тамбовчанин угнал иномарку
Тамбовский спортсмен Никита Ленчиков привез золотую медаль из Челябинска
Тамбовщина получит более 6,7 млн рублей на покупку модульных ФАПов
Тамбовчанин выиграл в лотерею почти 700 тысяч рублей
Дольщики еще одного тамбовского долгостроя получат квартиры
В Тамбове подросток вырвал сумку из рук женщины и убежал
7 июля Мичуринский парк культуры и отдыха отметит день рождения: детей ждет бесплатное мороженое
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
16 человек погибли в "пьяных" ДТП на Тамбовщине
Тамбовский наркодиспансер переехал в здание бывшего роддома
В Тамбовской области с взяточника требуют незаконно полученную 51 тысячу рублей
На Тамбовщине ограбили здание недействующей школы
Житель Тамбовщины пытался "подкупить" полицейского за 35 тысяч рублей
Тамбовские полицейские вернули автовладельцу похищенный «Айфон»
На ремонт тамбовских садиков потратят 20 миллионов рублей
В Тамбовской области мужчина подозревается в смерти двоюродного брата
Жительница Тамбовской области обманом взяла кредит на свою родственницу