В Тамбовской офтальмологической больнице отремонтируют отделение дневного стационара
Завершить работы обещают в сентябре
Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области
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В этом году в Тамбове отремонтируют дневной стационар офтальмологической больницы. Работы на сумму 5,8 миллионов рублей будут проведены за счет средств обязательного медицинского страхования.
- Ремонт включает общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы. Кроме того, предусмотрено оборудование мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья по программе «Доступная среда», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Окончание ремонта запланировано на сентябрь 2019 года. Ранее в лечебном учреждении провели ремонт 2-го офтальмологического отделения стационара.
ИСТОЧНИК KP.RU