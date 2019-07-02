2019-07-02T17:42:21+03:00
Общество

Мичуринцы нашли останки красноармейцев во время поисковых работ

Добровольцы вернулись из Международной Военно-исторической экспедиции
Ксения АЛЕШИНА
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Поисковый отряд «Надежда» из Мичуринска принял участие в Международной Военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт 2019»Поисковый отряд «Надежда» из Мичуринска принял участие в Международной Военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт 2019»Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Поисковый отряд «Надежда» из Мичуринска стал участником Международной Военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт 2019». Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, Вахта Памяти была организована Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области при поддержке Минобороны и Минкультуры РФ.

Вахта Памяти на территории Ржевского района собрала свыше 550 поисковиков из российских регионов, добровольцев из Германии, Прибалтики, Казахстана, Белоруссии. Поисковые работы велись по местам кровопролитных боев у деревень Толстиково, Воробьево, Зеленкино и других населенных пунктов.

- Отрядом «Надежда» МБОУ СОШ №7 г. в результате поисковых работ были найдены останки 2 красноармейцев и фрагментированные останки четырнадцати солдат Красной Армии, 1 медальон, который находится на экспертизе, - прокомментировали в администрации Мичуринска.

Всего же за время экспедиции поисковики нашли останки 269 красноармейцев и 18 медальонов. В окрестностях деревни Медведево добровольцы подняли обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, а рядом с местом крушения они обнаружили останки двух летчиков. Известно, что поисковики уже нашли архивные данные об экипаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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