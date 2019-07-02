2019-07-02T17:14:08+03:00
Происшествия

Тамбовчанину грозит штраф до полумиллиона рублей за "минирование" колбасного цеха

Либо принудительные работы - до трех лет
Ирина БУРЯКОВА
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29-летний житель Тамбова 26 июня пытался устроиться на работу в колбасный цех в поселке Строитель Тамбовского района, но по ряду причин ему было отказано в трудоустройстве. Затаив обиду, мужчина со своего телефона сделал звонок в службу 112 и сказал, что здание колбасного цеха заминировано.

По тревоге были подняты сотрудники отделения полиции в поселке Строитель и Тамбовского районного отдела внутренних дел, незамедлительно информировано руководство УМВД области и коллеги из других правоохранительных структур. Прибывшими сотрудниками полиции территория цеха была оцеплена, 35 работников были эвакуированы на безопасное расстояние. Сотрудники кинологической службы и Росгвардии осмотрели всю территорию предприятия и проверили на наличие взрывного устройства. Бомб и взрывчаток обнаружено не было.

- Одновременно сотрудниками оперативных подразделений проводился розыск звонившего человека. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили его личность, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что обиделся на работников предприятия, которые не взяли его на работу.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ «Ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, либо принудительных работ до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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