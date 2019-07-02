Тамбовский спортсмен Никита Ленчиков привез золотую медаль из Челябинска

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-02T15:44:47+03:00

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Воспитанник детско-юношеской спортивной школы №1 Тамбова Никита Ленчиков занял I место в первенстве России среди юношей до 18 лет по легкой атлетике. Соревнования проходили с 27 июня по 1 июля в Челябинске.

Фото: с сайта администрации Тамбова

Никита Ленчиков, занимающийся под руководством тренера-преподавателя по легкой атлетике Натальи Котовой, занял первое место на дистанции 400 метров.

- Несмотря на высокое эмоциональное напряжение, спортсмен и тренер смогли адаптироваться под сложные погодные условия и добиться желаемого результата, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - В первый день соревнований Никита установил личный рекорд, показав лучшее время в предварительном забеге - 48,27 секунд. В финальном забеге Никита побил рекорд Тамбовской области среди юношей, установленный еще его отцом Дмитрием Ленчиковым, - 47.94 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU