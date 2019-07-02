Тамбовщина получит более 6,7 млн рублей на покупку модульных ФАПов

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-02T15:16:13+03:00

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Правительство РФ выделило Тамбовской области выше 6,7 миллионов рублей на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов численностью населения от 101 до 2000 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Данные средства предназначены для расширения сети сельских медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшей медико-санитарной организации. Всего же на эти цели по России потратят около 55,9 миллионов рублей. Кроме Тамбовщины, деньги выделят Республике Карелии, а также Кемеровской, Тверской, Ростовской и Тульской областям.

По информации регионального управления здравоохранения, средства направят на завершение строительства ФАПов в Мичуринском, Первомайском и Тамбовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU