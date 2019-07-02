Тамбовщина получит более 6,7 млн рублей на покупку модульных ФАПов
Правительство РФ выделило Тамбовской области выше 6,7 миллионов рублей на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов численностью населения от 101 до 2000 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Данные средства предназначены для расширения сети сельских медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшей медико-санитарной организации. Всего же на эти цели по России потратят около 55,9 миллионов рублей. Кроме Тамбовщины, деньги выделят Республике Карелии, а также Кемеровской, Тверской, Ростовской и Тульской областям.
По информации регионального управления здравоохранения, средства направят на завершение строительства ФАПов в Мичуринском, Первомайском и Тамбовском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU