2019-07-02T14:41:05+03:00
Общество

Тамбовчанин выиграл в лотерею почти 700 тысяч рублей

Слесарь Павел Кочетков потратит деньги на путешествия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Павел Кочетков стал обладателем крупного призаПавел Кочетков стал обладателем крупного приза
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Тамбовчанин Павел Кочетков выиграл в лотерею 675 098 рублей. Ему повезло в 578-м тираже «Гослото «4 из 20».Участие в лотереях для молодого человека — хобби.

- Удача всегда со мной. Часто выигрываю в лотерею по пять или десять тысяч рублей. В этот раз мне повезло по-крупному, — рассказал Павел Кочетков. - Обязательно продолжу участвовать в лотереях. Знаю, мне повезет снова.

Известно, что Павел работает слесарем на заводе. Выигрыш он потратит на путешествия. Возможно, посетит Дубай, где еще ни разу не был.

ИСТОЧНИК KP.RU

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