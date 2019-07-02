2019-07-02T14:00:26+03:00
Общество

Дольщики еще одного тамбовского долгостроя получат квартиры

В городе завершили возведение многоэтажки на Интернациональной, 69А
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове завершили строительство еще одного долгостоя, в котором приобрели квартиры 108 дольщиков. С конца 2016 года строительство дома на улице Интернациональной, 69А было законсервировано, а застройщик ООО «ЦентрЖилСтрой» объявлен банкротом. В сентябре 2018 года с участием ООО «АИЖК Строй» строительство продолжилось и недавно закончилось. Еще один корпус этого дома планируют сдать через несколько месяцев.

- Сейчас здесь проводятся работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтажу лифтового оборудования, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Ввод в эксплуатацию третьего корпуса дома по Интернациональной, 69а намечен на осень этого года. Новоселья ждут 63 дольщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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