2019-07-02T13:20:29+03:00
Происшествия

В Тамбове подросток вырвал сумку из рук женщины и убежал

Грабителя задержали
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 1 июля в дежурную часть поступило сообщение о грабеже, совершенном в Тамбове. На улице Николая Вирты подросток из рук прохожей выхватил сумку, в которой находились документы, сотовый телефон и деньги, и скрылся. Женщина попыталась самостоятельно догнать молодого человека, но не смогла.

Получив сообщение от пострадавшей, сотрудники полиции сообщили приметы скрывшегося подростка патрулям и коллегам из Росгвардии. На одной из улиц стражи порядка обратили внимание на двух подростков, похожих по приметам из ориентировки. Молодые люди были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. При себе у парней находилась женская сумка.

- Пострадавшая 55-летняя женщина сразу узнала подростка, который вырвал из рук сумочку, а также опознала свою пропажу. Сумочка была возвращена хозяйке. Молодые люди опрошены. Они признались, что приехали в Тамбов из Бондарского района покататься, на обратный путь им не хватало денег, поэтому решили пойти на преступление, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В отношении жителей Бондарского района следственным подразделением отдела полиции № 3 УМВД по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный тамбовчанин угнал иномарку
Тамбовский спортсмен Никита Ленчиков привез золотую медаль из Челябинска
Тамбовщина получит более 6,7 млн рублей на покупку модульных ФАПов
Тамбовчанин выиграл в лотерею почти 700 тысяч рублей
Дольщики еще одного тамбовского долгостроя получат квартиры
7 июля Мичуринский парк культуры и отдыха отметит день рождения: детей ждет бесплатное мороженое
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
16 человек погибли в "пьяных" ДТП на Тамбовщине
Тамбовский наркодиспансер переехал в здание бывшего роддома
В Тамбовской области с взяточника требуют незаконно полученную 51 тысячу рублей
На Тамбовщине ограбили здание недействующей школы
Житель Тамбовщины пытался "подкупить" полицейского за 35 тысяч рублей
Тамбовские полицейские вернули автовладельцу похищенный «Айфон»
На ремонт тамбовских садиков потратят 20 миллионов рублей
В Тамбовской области мужчина подозревается в смерти двоюродного брата
Жительница Тамбовской области обманом взяла кредит на свою родственницу