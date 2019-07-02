В Тамбове подросток вырвал сумку из рук женщины и убежал

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-02T13:20:29+03:00

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Днем 1 июля в дежурную часть поступило сообщение о грабеже, совершенном в Тамбове. На улице Николая Вирты подросток из рук прохожей выхватил сумку, в которой находились документы, сотовый телефон и деньги, и скрылся. Женщина попыталась самостоятельно догнать молодого человека, но не смогла.

Получив сообщение от пострадавшей, сотрудники полиции сообщили приметы скрывшегося подростка патрулям и коллегам из Росгвардии. На одной из улиц стражи порядка обратили внимание на двух подростков, похожих по приметам из ориентировки. Молодые люди были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. При себе у парней находилась женская сумка.

- Пострадавшая 55-летняя женщина сразу узнала подростка, который вырвал из рук сумочку, а также опознала свою пропажу. Сумочка была возвращена хозяйке. Молодые люди опрошены. Они признались, что приехали в Тамбов из Бондарского района покататься, на обратный путь им не хватало денег, поэтому решили пойти на преступление, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В отношении жителей Бондарского района следственным подразделением отдела полиции № 3 УМВД по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU