2019-07-02T12:40:19+03:00
Общество

Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии

НПФ Сбербанка провёл опрос
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Более трети респондентов считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода в 30 тыс. рублей в месяц. Еще 28% россиян хотят встретить старость, получая не менее 45-60 тыс. рублей в месяц. В то же время более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся.

Еще 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 тыс. рублей. Люди в возрасте 30-39 лет полагают, что им будут выплачивать от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. На доход более 50 тыс. рублей, без учета собственных накоплений, надеются немногие - в основном это молодежь в возрасте 18-29 лет (7,6% опрошенных).

Самый высокий уровень притязаний у военных - 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. рублей. В среднем по России только 2% людей мечтают о таком большом пенсионном доходе. Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты - примерно по 25% опрошенных из этих социальных групп ответили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. рублей. Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных этой группы), хватит 30 тыс. рублей в месяц. Руководители высшего и среднего звена комфорт ценят значительно больше - почти половине (47,4%) из них нужен пенсионный доход в 45-60 тыс. рублей.

- Россияне, которые хотят получать после выхода на пенсию до 80% своего привычного трудового дохода, уже осознали, что это реально, если заблаговременно начать заниматься самостоятельными накоплениями и правильно выбрать инвестиционные инструменты. Поэтому растет востребованность индивидуальных пенсионных планов, которые позволяют людям копить в долгосрочной перспективе и быть уверенными в получении стабильного дохода на пенсии, - рассказал директор по развитию АО «НПФ Сбербанка» Александр Прокопенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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