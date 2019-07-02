2019-07-02T13:00:30+03:00
Общество

7 июля Мичуринский парк культуры и отдыха отметит день рождения: детей ждет бесплатное мороженое

Для гостей администрация парка подготовила обширную программу
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации МичуринскаФото: пресс-служба администрации Мичуринска
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В Тамбовской области Мичуринскому парку культуры и отдыха исполняется 172 года. Мероприятия, приуроченные к этой праздничной дате, а также посвященные Дню семьи, любви и верности, пройдут в городе Мичуринске 7 июля.

Так, с 10 до 13 часов в парке будут работать разнообразные площадки: жителей и гостей города ждут мастер-классы, ярмарка, дегустация кондитерской продукции, шоу мыльных пузырей, зажигательный флешмоб, фотозоны, аквагрим и анимация для детей, а также выступление юных мичуринских талантов.

- В честь дня рождения администрация парка подготовила сюрприз для юных горожан: в 12:00 ребятишек будут угощать бесплатным мороженым, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Вечернюю программу откроет выступление духового оркестра: любители музыки приглашаются в 18-00. В 19.00 начнется вечерний праздничный концерт с участием лучших солистов, музыкальных и танцевальных коллективов города. А яркую музыкальную точку поставит кавер-группа «MAX BAND» из Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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