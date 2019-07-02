Тамбовский наркодиспансер переехал в здание бывшего роддома

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-02T11:59:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовский наркологический диспансер, который раньше находился на территории психиатрической больницы, переехал в новое просторное помещение. Сейчас он размещается на ул. Тулиновская, д. 18 в здании бывшего областного роддома. Его закрыли после того, как в эксплуатацию ввели перинатальный центр.

- В наркологическом отделении расширено количество окон в регистратуре до четырех, оборудован холл для ожидания, организовано звуковое и наглядное информирование, - сообщили в администрации наркодиспансера. - Оптимизация управления потоком посетителей позволяет сделать процесс ожидания комфортнее и сократить его время, что значимо как для лиц, получающих медицинскую помощь, так и для тех, кто обратился за получением справки.

Для удобства посетителей также ввели электронную систему выдачи талонов, оборудовали гардероб, организовали стоянку. Кроме того, в отделении увеличилось количество врачебных кабинетов для приема пациентов, функционирует кабинет психотерапии и психофизиологической разгрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU