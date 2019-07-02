16 человек погибли в "пьяных" ДТП на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-02T12:29:02+03:00

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В текущем году в Тамбовской области с участием пьяных водителей произошло 30 ДТП, в которых 16 человек погибли и 39 получили ранения. Поэтому в регионе снова проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

- Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях за управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, - отмечают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Кроме того, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (отказ от медицинского освидетельствования) водитель будет привлечен к уголовной ответственности.

Также госавтоинспекторы призывает тамбовчан незамедлительно сообщать в полицию информацию о передвижении нетрезвых водителей по специальному номеру телефона 8-920-236-11-11.

ИСТОЧНИК KP.RU