На Тамбовщине ограбили здание недействующей школы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-02T10:40:45+03:00

А также похитили кровлю с нежилого дома

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1 июля в дежурную часть поступила информация о хищении из здания недействующей Липовской школы. Приехав на место полицейские установили, что ночью из здания было похищено пять отопительных батарей.

- Сотрудники полиции определили круг лиц, ранее совершавших подобные преступления, а затем установили подозреваемых. Ими оказались проживающие в районном поселке Умет 31-летний мужчина и 40-летняя женщина, оба без определенного рода занятий, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Кстати, подобное преступление раскрыли стражи порядка и в Сосновском районе. Там, в селе Советском, 28-летний и 19-летний молодые люди, проживающие в селе Стежки, в компании с 30-летним местным жителем похитили железную кровлю с нежилого дома пенсионера. Все трое доставлены в отдел полиции, где в ходе опроса дали признательные показания.

- Характерно, что все фигуранты криминальных происшествий ранее уже привлекались к уголовной ответственности и состояли на учете в полиции, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU