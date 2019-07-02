Тамбовские полицейские вернули автовладельцу похищенный «Айфон»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-02T09:40:20+03:00

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28 июня в дежурную часть обратился 20-летний житель города Котовска. Он рассказал полицейским, что вечером припарковал автомобиль "ВАЗ-21092 на улице Народной, не закрыв его. Вернувшись, он обнаружил, что из салона машины исчез сотовый телефон марки «Айфон».

- На место выехала опергруппа, эксперты тщательно осмотрели место кражи. Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего жителя Котовска, у которого изъяли похищенный сотовый телефон и вернули законному владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Парня доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU