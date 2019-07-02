2019-07-02T09:12:19+03:00
Общество

На ремонт тамбовских садиков потратят 20 миллионов рублей

Работы проведут в 43-х дошкольных учреждениях
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Летом в тамбовских детских садах, в рамках подготовки к новому учебному году, ведутся ремонтные работы. В этом году из городского бюджета на эти цели было выделено более 20 миллионов рублей. Всего ремонтные работы проходят в 43 детских садах.

Приоритетными направлениями по-прежнему остаются ремонты кровель (6 детских садов), систем отопления (13 дошкольных учреждений), внутренних инженерных систем (9 детских садов). Также были поданы заявки на ремонт пищеблока (1 детский сад), туалетных комнат (9 дошкольных учреждений), уличного освещения (2 детских сада), замену оконных блоков (4 дошкольных учреждения).

- На территории трех учебных заведениях построят теневые навесы, - сообщают в администрации города Тамбова. - В 14 дошкольных учреждениях будет проведен ремонт ограждений. Проведение этих работ пройдет в целях повышения антитеррористической защищенности дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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