В Тамбовской области мужчина подозревается в смерти двоюродного брата

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-01T18:00:06+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Инжавинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, в течение дня 28 июня текущего года, подозреваемый вместе со своим двоюродным братом находились в гостях у родственника в поселке Новая жизнь Инжавинского района, где распивали спиртные напитки. Во время общения 47-летний потерпевший признался, что несколько лет назад «сдал» в полицию их общего знакомого, который совершил кражу.

Подозреваемый посчитал такой поступок недостойным для настоящего мужчины и избил двоюродного брата. Вечером, после того, как конфликт был исчерпан, хозяин дома и гости пошли спать. На следующий день утром потерпевший вышел из дома и потерял сознание. Работники скорой помощи констатировали смерть мужчины, причиной которой стала закрытая черепно-мозговая травма.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU