2019-07-01T17:36:25+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовской области обманом взяла кредит на свою родственницу

Женщина воспользовалась чужими паспортными данными
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть отделения полиции села Петровское 30 июня поступило сообщение от 68-летней пенсионерки. Она рассказала, что без ее ведома на нее оформили кредит и теперь с женщины требуют не только возврат денег, но и проценты за просрочку.

Сотрудники полиции установили, что кредит на пенсионерку в размере 7 000 рублей через сайт одной из микрофинансовых организаций взяла ее родственница, воспользовавшись паспортными данными женщины. В результате розыска 41-летняя злоумышленница, проживающая в Петровке, была задержана.

- Установлено, что ранее задержанная уже попадала в поле зрения правоохранителей. В отношении нее ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области мужчина подозревается в смерти двоюродного брата
В Тамбове двое мужчин украли продукты из магазина и съели их
Медики Тамбовщины победили холеру
Без вести пропавшего тамбовчанина обнаружили мертвым
Тамбовчане могут помочь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области
При пожаре в металлическом вагончике на Тамбовщине погиб 34-летний мужчина
В Тамбовском районе в реке нашли тело неизвестного мужчины
Тамбовчанин, пытаясь продать свадебное платье дочери, лишился почти 50 тысяч рублей
Тамбовчанин проломил череп знакомой, которая вела себя вызывающе
16-летняя пассажирка пострадала в перевернувшемся авто в Тамбовской области
Клещи стали меньше нападать на тамбовчан
В Тамбовской области 7-летнего ребенка сбила иномарка
Тамбовские полицейские за кражу мобильников и ноутбука задержали бывшего сотрудника магазина
Под Тамбовом перевернулась легковушка: пострадал 17-летний пассажир
Тамбовчанин поборется за звание лучшего каменщика страны
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Тамбовские полицейские вернули похищенный мопед владельцу
Юные танцоры из Мичуринска заняли третье место на Международном турнире в Сочи
В Тамбовской области 20-летнего парня задержали за кражу дизтоплива
На Тамбовщине пройдет показ собачьей моды
В Тамбове разыскивают собственников гаражей, расположенных на улице Интернациональной