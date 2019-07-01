Жительница Тамбовской области обманом взяла кредит на свою родственницу

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-01T17:36:25+03:00

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В дежурную часть отделения полиции села Петровское 30 июня поступило сообщение от 68-летней пенсионерки. Она рассказала, что без ее ведома на нее оформили кредит и теперь с женщины требуют не только возврат денег, но и проценты за просрочку.

Сотрудники полиции установили, что кредит на пенсионерку в размере 7 000 рублей через сайт одной из микрофинансовых организаций взяла ее родственница, воспользовавшись паспортными данными женщины. В результате розыска 41-летняя злоумышленница, проживающая в Петровке, была задержана.

- Установлено, что ранее задержанная уже попадала в поле зрения правоохранителей. В отношении нее ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU