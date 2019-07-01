Медики Тамбовщины победили холеру

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-01T16:50:27+03:00

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В Рассказовской ЦРБ на базе поликлиники №1 во время учения по оказанию медицинской помощи и предупреждению распространения холеры на территории города медикам удалось локализовать очаг и не допустить распространения опасного заболевания.

Учения проходили в целях повышения качества оказания медицинской помощи населению в Рассказовской центральной районной больнице. Как сообщили в управлении здравоохранения по Тамбовской области, по их итогам сотрудники медучреждения удостоились высокой оценки.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU