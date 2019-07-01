Медики Тамбовщины победили холеру
В городе Рассказово прошло учение по ликвидации особо опасной инфекции
Медиков похвалили по итогам учений
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В Рассказовской ЦРБ на базе поликлиники №1 во время учения по оказанию медицинской помощи и предупреждению распространения холеры на территории города медикам удалось локализовать очаг и не допустить распространения опасного заболевания.
Учения проходили в целях повышения качества оказания медицинской помощи населению в Рассказовской центральной районной больнице. Как сообщили в управлении здравоохранения по Тамбовской области, по их итогам сотрудники медучреждения удостоились высокой оценки.
Фото: региональное управление здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU