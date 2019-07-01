В Тамбове двое мужчин украли продукты из магазина и съели их

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-01T17:08:36+03:00

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В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Тамбову обратился управляющий магазина и рассказал, что из торговой точки неизвестные похитили продукты питания.

Прибывшие в магазин сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции опросили возможных свидетелей, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. На них было запечатлено, как продукты воруют двое мужчин. Фотоориентировку злоумышленников стражи порядка разослали всем наружным патрулям.

В результате оперативных действий были задержаны мужчины 30 и 37 лет. Их доставили в отдел внутренних дел, где они дали признательные показания. Выяснилось, что украденные продукты они съели.

- В настоящее время устанавливается причиненный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU